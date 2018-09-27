В Пензе изменят схему движения маршрутки №40

В Пензе с 1 октября по просьбе жителей поселка Нефтяник изменится схема движения маршрутки №40.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, маршрутки будут отправляться от остановки «Магазин «Океан».

Отмечается, что изменения связаны с тем, что от представителей многодетных семей, которые живут на улицах Счастливая, Райская и Янтарная поступила просьба сделать маршрут, который поможет добраться до ГБУЗ им. Захарьина и ДС «Буртасы» из поселка «Нефтяник» без пересадок.

Маршрут будет проходить от остановки «Магазин «Океан» и до поселка Нефтяник. Проезд к дворцу спорта и больнице будет осуществляться через улицу Тернопольскую.

Маршрутки будут ездить по расписанию:

- отправление от остановки «пос. ЗИФ»: 6.30, 6.50, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30;

- отправление от конечной остановки «пос. Нефтяник»: 6.35, 6.55, 7.15, 7.35, 8.00, 8.25, 8.50, 9.20, 9.55, 10.30, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, сообщает ИА «Пенза-Пресс».