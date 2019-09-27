В Пензе изменится схема движения на маршрутах №80 и №88т

В Пензе в связи с обращениями жителей города и предприятий-перевозчиков изменится схема движения маршруток №80 и №88т.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения вносятся на период реконструкции Бакунинского моста с 27 сентября.

Движение маршруток №80 от остановки «Сбербанк» направлено по следующим улицам: Суворова – Володарского – Бакунина – Чехова – Суворова и далее по маршруту.

Движение маршруток №88т от остановки «Автоколонна №1546» направлено по следующим улицам: Измайлова – Автономная – Парковая - Тарханова - Горбатов Переулок - Ерик – Злобина – Сердобская – Тухачевского – Баумана и далее по маршруту в обоих направлениях.

Напомним, Бакунинский мост закрыли 19 сентября. Ранее также стало известно о том, что в связи с перераспределением транспортных потоков в районе моста было скорректировано время работы светофоров, пишет ИА «Пенза-Пресс».