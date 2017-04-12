12 апреля 2017, 14:29Общество В Пензе изменится маршрут автобуса №44 В Пензе по просьбе местных жителей на весеннее-летний период продлят маршрут автобуса №44.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, схему маршрута «пос. Победа – ул. Светлая» продлят от остановки «пос. Победа» до остановки «Светлополянское лесничество» (конечная дачного автобуса № 34).

С 22 апреля для садоводов от остановки «Пенза-I» до остановки «Светлополянское лесничество» (и обратно) будет организовано отправление отдельных рейсов автобуса среднего класса маршрута № 44. Транспорт будет ходить по следующему расписанию:

- от конечной остановки «Пенза-I»: 06.40, 08.20, 14.30, 16.30;

- от конечной остановки «Светлополянское лесничество»: в 07.30, 09.10, 15.30, 17.30.

Стоимость проезда и провоза багажа на автобусном маршруте № 44 будет равна 20 рублей.

Теперь дачный (сезонный) маршрут № 34 «Пенза-I - Светлополянское лесничество» обслуживаться не будет, добавили в мэрии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 67