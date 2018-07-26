В Пензе изменили схему движения маршруток №18 и 34

В Пензе на время изменили схему движения маршруток №18 и 34. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ремонтом тепломагистрали на ул. Каракозова.

Теперь до полудня 27 июля маршрутки будут следовать по следующим улицам:

- №18: с улицы Каракозова по улицам Саранской - Егорова – Литвинова – Литвинова Поляна – Чапаева – Кл.Цеткин – Долгорукова - Кл.Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

- № 34: с улицы Каракозова по улицам Саранской - Егорова – Литвинова – Литвинова Поляна – Чапаева – Кл.Цеткин – Долгорукова - Кл.Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского – Старо-Черкасская – Огородная – Сурская и далее по маршруту в обоих направлениях.

Конечная остановка автобусов будет временно организована на ул.Каракозова рядом с остановкой «Пенза-4».

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».