В Пензе изменили схему движения маршруток №18 и 34

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26 июля 2018, 17:39Общество
В Пензе на время изменили схему движения маршруток №18 и 34. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ремонтом тепломагистрали на ул. Каракозова.
Теперь до полудня 27 июля маршрутки будут следовать по следующим улицам:
- №18: с улицы Каракозова по улицам Саранской - Егорова – Литвинова – Литвинова Поляна – Чапаева – Кл.Цеткин – Долгорукова - Кл.Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.
- № 34: с улицы Каракозова по улицам Саранской - Егорова – Литвинова – Литвинова Поляна – Чапаева – Кл.Цеткин – Долгорукова - Кл.Цеткин – Дружбы – Чаадаева – Луначарского – Старо-Черкасская – Огородная – Сурская и далее по маршруту в обоих направлениях.
Конечная остановка автобусов будет временно организована на ул.Каракозова рядом с остановкой «Пенза-4».
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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