В Пензе изменили место проведения Дня физкультурника

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 августа 2019, 15:04Спорт
В Пензе из-за погоды городскую спортивно-массовую акцию (0+), посвященную Дню физкультурника перенесут с Олимпийской аллеи в другое место.
В пресс-службе мэрии уточнили, что мероприятие состоится 10 августа в 10.00 во дворце спорта «Рубин».
В рамках праздника пройдет награждение пензенцев, которые внесли весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, привлечение населения к ведению здорового образа жизни, а также вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Во дворце спорта «Рубин» будут работать спортивные сектора для всех желающих по следующим направлениям:
- «ГТО» - апробация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- «Электронный лабиринт» - сектор с элементами спортивного ориентирования;
- «Веселые старты» - детские игровые площадки для детей и родителей;
- сектора настольного тенниса и дартса.
В конце мероприятия пензенцы смогут получить подарки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 августа 2019, 19:47Жителя Нижнего Ломова подозревают в убийстве сожительницы
06 августа 2019, 19:33Опасный тротуар мешает инвалиду из Каменки перемещаться по городу
06 августа 2019, 19:12«Золотой час». Пензенских пенсионеров учат самопомощи до приезда врачей
06 августа 2019, 19:07Дом на улице Ударной снова пострадал от стихии
06 августа 2019, 17:59В Пензе 111 детских площадок нуждаются в ремонте
06 августа 2019, 17:37Лидин призвал скорректировать программы отдыха в лагерях из-за погоды
06 августа 2019, 17:06Пензенцы могут стать претендентами на премию за добрые дела
06 августа 2019, 16:36В Нижнем Ломове девушка погибла от руки ревнивого возлюбленного - СКР