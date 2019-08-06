В Пензе изменили место проведения Дня физкультурника

В Пензе из-за погоды городскую спортивно-массовую акцию (0+), посвященную Дню физкультурника перенесут с Олимпийской аллеи в другое место.

В пресс-службе мэрии уточнили, что мероприятие состоится 10 августа в 10.00 во дворце спорта «Рубин».

В рамках праздника пройдет награждение пензенцев, которые внесли весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, привлечение населения к ведению здорового образа жизни, а также вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Во дворце спорта «Рубин» будут работать спортивные сектора для всех желающих по следующим направлениям:

- «ГТО» - апробация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- «Электронный лабиринт» - сектор с элементами спортивного ориентирования;

- «Веселые старты» - детские игровые площадки для детей и родителей;

- сектора настольного тенниса и дартса.

В конце мероприятия пензенцы смогут получить подарки, пишет ИА «Пенза-Пресс».