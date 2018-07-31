В Пензе изменили дату проведения августовского форума для педагогов

Форум откроется 21 августа. В этот день на базе школы в Засечном будут работать 10 дискуссионных площадок. 22 августа состоится пленарное заседание в киноконцертном зале «Пенза».

По данным пресс-службы ведомства, мероприятие посетят губернатор Иван Белозерцев, представители регионального ЗакСобра и министерств образования других себъектов.

Ранее сообщалось о том, что форум пройдет 23-24 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».