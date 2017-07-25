25 июля 2017, 19:53Общество Пензенцы смогут узнать больше информации из билетов на поезд Без лишних вопросов. На билетах поездов дальнего следования теперь есть вся необходимая для пассажира информация. Оборудован ли в вагон кондиционером, биотуалетом и возможен ли провоз животных?

Информация на билетах поездов дальнего следования стала более наглядной и понятной. В виде пиктограмм на проездных документах обозначают, какие услуги будут доступны в поездке. Нововведение призвано повысить качество обслуживания пассажиров.

«Информация в билете стала более обширной. Например, уже при покупке пассажир может узнать, есть ли постельное белье, или питание, может ли он с собой провести мелких животных», - пояснила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Сабина Магомедова не менее четырех раз в год ездит на поезде в родной Ростов. В Пензе девушка учится в университете. На этот раз, купив билет, сразу обратила внимание на пиктограммы.

«Берешь билет и сразу понятно, что в него входит, очень удобно», - сказала она.

Кроме того, теперь на билетах выделены жирным шрифтом самые важные параметры поездки, указывается полное название станций отправления и назначения. В строке с датой и временем прибытия пассажира появилась информация о длительности поездки.

На электронных билетах пиктограммы появятся немного позже, с осени 2017 года.

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