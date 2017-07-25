Пензенцы смогут узнать больше информации из билетов на поезд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июля 2017, 19:53Общество
Без лишних вопросов. На билетах поездов дальнего следования теперь есть вся необходимая для пассажира информация. Оборудован ли в вагон кондиционером, биотуалетом и возможен ли провоз животных?
Информация на билетах поездов дальнего следования стала более наглядной и понятной. В виде пиктограмм на проездных документах обозначают, какие услуги будут доступны в поездке. Нововведение призвано повысить качество обслуживания пассажиров.
«Информация в билете стала более обширной. Например, уже при покупке пассажир может узнать, есть ли постельное белье, или питание, может ли он с собой провести мелких животных», - пояснила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.
Сабина Магомедова не менее четырех раз в год ездит на поезде в родной Ростов. В Пензе девушка учится в университете. На этот раз, купив билет, сразу обратила внимание на пиктограммы.
«Берешь билет и сразу понятно, что в него входит, очень удобно», - сказала она.
Кроме того, теперь на билетах выделены жирным шрифтом самые важные параметры поездки, указывается полное название станций отправления и назначения. В строке с датой и временем прибытия пассажира появилась информация о длительности поездки.
На электронных билетах пиктограммы появятся немного позже, с осени 2017 года.
25 июля 2017, 20:04В Пензе увеличилась зарплата бюджетников
25 июля 2017, 19:53Пензенцы смогут узнать больше информации из билетов на поезд
25 июля 2017, 19:46Игорь Манн: Главное в бизнесе – взять и сделать
25 июля 2017, 19:41В пензенской гимназии детей научили безопасному поведению
25 июля 2017, 19:38В Пензенской области многодетная мать вырастила 600 кустов мака
25 июля 2017, 19:34Из пензенского роддома выписали девочек-тройняшек
25 июля 2017, 19:28В Пензе делегация из Беларуси представила разработки по охране границы
25 июля 2017, 19:21В Пензе на благоустройство дворовых территорий выделено 102 млн рублей