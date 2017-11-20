20 ноября 2017, 13:05Общество В Пензе изменилась схема маршрута автобусов №68 С 19 ноября в Пензе изменилась схема движения автобусов, следующих по 68-му маршруту - от «Арбековской заставы» до «Тепличного комбината».

Как сообщается на официальном сайте мэрии, теперь от остановки «улица Воронова» общественный транспорт следует маршруту «Завод точных приборов» - «улица Окружная» - «Горводоканал» - «Совхозная» - «Тепличный комбинат» и далее - в обратном направлении.

Общество

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