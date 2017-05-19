В Пензе изменилась схема движения маршрутки №86

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19 мая 2017, 13:32Общество
С 22 мая в Пензе изменена схема движения автобусного маршрута № 86.
Маршрут продлили, теперь он начинается от остановки «Художественное училище» и заканчивается в микрорайоне «Кривозерье», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Движение автобусов теперь будет осуществляться по схеме: Ладожская – Дачная - Ладожская - Комарово – ДС «Буртасы» - Универсам № 175 – Аптека – Салон быта – Могилевский дворик – Колледж управления - Автодром – ТЦ "Лента" - Путепровод – ул. 8 Марта – Рембыттехника – Бекешская – Некрасова – Приборостроительный колледж – Шевченко – Захарова – (По требованию - Роддом) – Пацаева – Ленинградская – Гарнизонный дом офицеров – ПГПУ – ПГУ – Художественное училище - Чкалова - ОАО «Электромеханика» – Универсам – Профкурсы - Дворец Водного спорта - Дизельный завод - Фабрика игрушек – Окружная – маг. «Пригородный» (Горводоканал) - Кривозерье.
«Целью нововведения является совершенствование маршрутно-транспортной сети города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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