В Пензе изменения в Генплане сократят число природных зон

Объекты в Пензе получат новые статусы в рамках внесения изменений в Генеральный план города. Функциональное зонирование коснется 43 мест. В планах - перевод производственных зон в жилые, создание в центре города общественно-деловых кварталов, расширение природно-рекреационных территорий в нескольких районах. Казалось, изменения призваны сделать жизнь пензенцев комфортнее. Но горожане, присутствовавшие на слушаниях, не все изменения в генплан восприняли однозначно.

Изменения в Генеральный план города должны внести в ближайшее время. Новый статус должны получить почти полсотни мест. В некоторых запретят высотную застройку, другие станут центром притяжения для бизнесменов, третьи - помогут развиваться предприятиям.

«Проект влечет за собой изменения технико-экономических показателей площадей и функциональных зон, а также некоторых признаков жилищного строительства», - рассказал главный архитектор Пензы Сергей Петров.

Объекты расположены в разных частях города. К примеру, в районе поселка Монтажный на месте природно-рекреационной зоны появится производственная. Здание на улице Карла Маркса,16 потеряет статус промышленного объекта, став общественно-деловой функциональной зоной. И, если эти территории на публичных слушаниях вопросов не вызвали, то споры по поводу изменения статуса зоны в районе четвертого проезда Достоевского не оставили равнодушными треть присутствовавших. Сейчас там можно строить дома от одного до трех этажей. Но несколько лет назад там возвели три пятиэтажки. Их статус до сих пор остается непонятен.

«Наша территория должна жить и развиваться по формату «Ж-1» - до трех этажей. Мы хотим, чтобы эти дома остались на географических картах», - сказал житель Пензы Владимир Гонякин.

Еще один вопрос, ставший камнем преткновения - сохранение рекреационных территорий. По плану из 43 природных зон останется только 13. В остальных смена статуса повлечет вырубку зеленых насаждений.

Спасти «легкие» города призывали активные граждане. Начать предложили с центральных улиц.

Изменения на улице Урицкого произойдут не только со стороны набережной, но и с противоположной, где построены многоквартирные дома. Именно их жильцы выступили с предложением посадить дополнительный живой щит, состоящий из хвойных пород деревьев. Он с одной стороны будет защищать от выхлопных газов, а с другой - от выбросов с завода. В администрации Пензы пообещали учесть пожелания граждан.