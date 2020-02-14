В Пензе изготовили единственный бронепоезд

Взрыватели для снарядов и мин, ракеты для «Катюш», обувь и шинели для бойцов Красной Армии - это лишь малая часть того, что производилась на пензенских предприятиях в годы Великой Отечественной войны. В области не было крупных заводов, на которых могли бы строиться танки и самолеты, и тем не менее в истории Пензы был один эпизод: железнодорожники своими силами изготовили бронепоезд.

Военные «теплушки», платформы с боевой техникой, диорама, изображающая станцию «Пенза-1» в годы Великой Отечественной, - гордость моделиста железнодорожного транспорта Александра Сачкова. Над этой работой он трудился несколько месяцев. Один из главных элементов макета - бронепоезд «Смерть фашизму». Точно такой же изготовили в 1941-м рабочие паровозоремонтных мастерских.

Бронепоезда получили распространение в России еще в Первую мировую войну. Их продолжали использовать и в гражданскую. Поэтому, когда гитлеровская Германия напала на СССР, никого в Пензе не удивила инициатива железнодорожников - изготовить грозную машину для Красной Армии. Возглавить работу поручили трем инженерам - Николаю Безрукову, Борису Строкову и Ивану Костычеву. Первая проблема, с которой столкнулись конструкторы, - где взять чертежи, ведь в Пензе подобную технику еще никогда не делали. Но помог случай: на станции, по пути на фронт, остановился бронепоезд.

«Дежурный сообщил дежурному по депо, что стоит сейчас бронепоезд, и Николай Кузьмиич с товарищами осмотрел эту боевую машину, они сделали все необходимые зарисовки, записи, наброски чертежей», - рассказал моделист железнодорожного транспорта Александр Сачков.

Строительство бронепоезда было военной тайной. Вот почему не сохранилось ни одной его фотографии. Лишь узкий круг лиц знал, что делают в ремонтных мастерских.

23 февраля 1942 года в областной газете «Сталинское знамя» напечатали заметку о передаче бронированного состава Красной Армии. Здесь же - фотография людей, чьими стараниями была выполнена сложнейшая работа.

«Статья заканчивается достаточно интересно. Бойцы приняли этот бронепоезд и остались очень довольны его строителями. Они пришли сюда, чтобы сказать красноармейское спасибо за хороший подарок. Бойцы приняли не только бронепоезд, но и боевое знамя, на котором были написаны слова «За Родину! За Сталина!» - сказал главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.

Поезд взял курс на Юго-Западный фронт. До лета 42-го он прикрывал своим огнем пехотные части на Воронежском направлении, станции Лиски - Россошь. Когда немцы прорвались к Сталинграду, активность боевых действий возросла.

«Он героически сражался, был пробит. Его возвращали в Пензу, где его ремонтировали и опять же отправляли на фронт. Но, к сожалению, он погиб, в конце 1942-го года, полностью материальная часть была уничтожена настолько, что восстановлению он уже не подлежал», - сообщил Александр Сачков.

Больше бронепоездов в пензенских депо не делали. Да это было и не нужно - подобных составов к этому времени в стране уже было изготовлено немало.