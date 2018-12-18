В Пензе издали уникальную книгу об истории училища им. Савицкого

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18 декабря 2018, 19:03Культура
В свет вышла уникальная книга (6+) о Пензенском художественном училище имени Савицкого. Издание включает в себя 120-летнюю историю одного из старейших учебных заведений страны.
Картины разных лет, уникальные фотографии, заметки о знаменитых педагогах и выпускниках. Перелистывая страницы нового издания о пензенском художественном училище, словно сам становишься очевидцем тех исторических моментов, которые сопутствовали становлению учреждения. Альбом включил в себя все вехи развития училища со дня основания.
«В нем есть все - история, современность, представление о том, как мы ведем предметы, какие есть специальности, работы и дипломы. Ну и, конечно, особый раздел посвящен зданию училища, потому что оно объявлено памятников федерального значения», - рассказал заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища имени Савицкого Дмитрий Димаков.
Именно ему принадлежит основной пласт работы при создании книги. Под его руководством в течение нескольких месяцев для альбома собирался материал. В издание даже вошли репродукции учебных, курсовых и дипломных работ, хранящихся в фондах училища с 1898 года.
«В альбоме представлена лишь часть. Наша задача - сделать так, чтобы весь материал из архива увидел свет. Эта работа должна стоять в Министерстве культуры и туризма России. Обещаю отвезти этот альбом туда, как образец», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
В рамках торжественной презентации альбома отметили, что его создание стало возможным благодаря финансовой поддержке областного правительства. Это первая книга в истории не только пензенского училища, но и всех художественных образовательных учреждений страны.
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