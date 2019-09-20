В Пензе избрали нового главу города

Опыт и молодость. Именно так можно оценить новый депутатский корпус седьмого созыва Пензенской городской Думы. Состав обновился практически наполовину: представлено существенное разнообразие политических партий. Однако, несмотря на все перемены, народные избранники рассчитывают на конструктивный диалог и планируют выстраивать взаимодействие друг с другом.

«С новым составом будет плодотворная работа, найдем компромиссы», - сказал депутат Пензенской городской Думы Игорь Костин.

Открыть первую сессию, по традиции, было предоставлено одному из старейших из числа присутствующих депутатов. Им оказался Петр Чугай, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Был проведен небольшой инструктаж, в частности, как пользоваться электронной системой для голосования. Кроме того, вначале были отмечены заслуги народных избранников прошлого созыва. С пожеланиями продуктивной работы к собравшимся обратился председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин и теперь уже бывший глава города Николай Тактаров.

«В Японии при входе в здание снимают обувь, а я бы предложил действующим депутатам, заходя сюда, забывать о партийной принадлежности и руководствоваться только интересами жителей нашего города», - призвал он.

Главным и ожидаемым вопросом первой сессии стал выбор нового главы. На обсуждение депутатов была внесена всего лишь одна кандидатура - Владимира Мутовкина. Было предложено проголосовать с использованием электронной системы. Однако некоторые народные избранников усомнились в том, была ли процедура тайной. Процедуру пришлось повторить. По ее итогам 21 голос был подан «за» и 12 - «против». Новый глава города пообещал добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

«Сейчас важнейшим аспектом является взаимодействие с населением, слушать его мнение, учитывать и понимать проблемы граждан. Считаю, что это возможно осуществить путем развития местного территориального самоуправления», - сказал Владимир Мутовкин.

В этот же день депутатам предстояло принять решение о досрочном прекращении полномочий мэра Пензы, на основании ранее написанного заявления. Кстати, сам Виктор Кувайцев отсутствовал на сессии и стал единственным депутатом, который пропустил первое заседание. Его отставку поддержали 32 народных избранника, два высказались «против». Исполнять обязанности главы городской администрации будет Сергей Волков.