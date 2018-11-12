В Пензе избрали делегатов на съезд партии «Единая Россия»

12 ноября в Пензе на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» избрали делегатов на съезд, который состоится 7-8 декабря в Москве.

В работе конференции приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сенатор Олег Мельниченко, депутаты Государственный Думы Сергей Есяков, Иван Фирюлин, представитель центрального исполнительного комитета партии Дмитрий Сафонов, члены правительства Пензенской области, главы районных администраций, депутаты и др.

Секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин подвел итоги года и подчеркнул важность партийных проектов.

«Работа ведется системно, грамотно, спланировано и эти результаты видны на лицо. Ряд приоритетных проектов, которые уже на стадии завершения - это ремонт нашей главной площади Ленина, это благоустройство парковой зоны, где наши горожане отдыхают с детьми, семьями», - отметил он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что благодаря инициативам президента Владимира Путина, поддержанным «Единой Россией», в Пензенской области реализуются десятки крупных социально-важных проектов.

«Опыт нашей с вами работы отмечен положительно, однако в Пензенской области осталось немало требующих решения вопросов. В этом я убеждаюсь, проводя личные приемы в районах области, встречаясь с трудовыми коллективами предприятий. Люди обозначают проблемы, в первую очередь к ним должны прислушиваться члены первичных организаций партии на местах, активно вникать в вопросы, способствовать их решению, не относиться формально», - сказал он.

На конференции была проведена ротация политсовета Пензенского регионального отделения партии. Его состав обновился на 10%. Также на мероприятии выбрали делегатов, которые будут представлять область на съезде «Единой России» в Москве. В столицу отправятся Владлен Базылев, Александр Гуляков, Вадим Супиков, Ольга Крутова, Екатерина Комина, Олег Куроедов и Елена Савельева.