В Пензе из-за утечки перекрыли дорогу на ул. Кураева

В Пензе из-за утечки на сетях «Горводоканала» пришлось перекрыть улицу Кураева по направлению к пересечению с Володарского. По скользкой дороге опасно ездить .

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс», выехавший на место происшествия, регулировку автомобильного движения на данном участке осуществляют сотрудники ДПС. Дорога от улицы Кураева в Володарского перекрыта. Поднимаясь в гору, машины шлифует асфальт колесами, чувствует запах жженого сцепления.

Напомним, что прорыв произошел на улице Кураева, 16, диаметр трубы примерно 200 мм. Бригада «Горводоканала» определила место повреждения и ждет насос, чтобы начать откачку воды. Также должны прибыть сотрудники МУП «Пензадормост», чтобы обработать проезжую часть от гололеда.

В ближайшее время будет отключена подача ресурса в десять домов. Возобновление планируется в конце рабочего дня.

«Тут нормальные, хорошие трубы, просто, возможно, из-за мороза [случился прорыв]», - пояснили рабочие, пишет ИА «Пенза-Пресс».