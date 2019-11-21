В Пензе из-за утечки перекрыли дорогу на ул. Кураева

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21 ноября 2019, 15:06Происшествия
В Пензе из-за утечки на сетях «Горводоканала» пришлось перекрыть улицу Кураева по направлению к пересечению с Володарского. По скользкой дороге опасно ездить.
Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс», выехавший на место происшествия, регулировку автомобильного движения на данном участке осуществляют сотрудники ДПС. Дорога от улицы Кураева в Володарского перекрыта. Поднимаясь в гору, машины шлифует асфальт колесами, чувствует запах жженого сцепления.
Напомним, что прорыв произошел на улице Кураева, 16, диаметр трубы примерно 200 мм. Бригада «Горводоканала» определила место повреждения и ждет насос, чтобы начать откачку воды. Также должны прибыть сотрудники МУП «Пензадормост», чтобы обработать проезжую часть от гололеда.
В ближайшее время будет отключена подача ресурса в десять домов. Возобновление планируется в конце рабочего дня.
«Тут нормальные, хорошие трубы, просто, возможно, из-за мороза [случился прорыв]», - пояснили рабочие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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