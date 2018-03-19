В Пензе из-за утечки без воды могут остаться несколько улиц

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19 марта 2018, 11:02Общество
В Пензе 19 марта в связи с проведением ремонтных работ возможно ограничение водоснабжения на нескольких улицах.
По данным пресс-службы Горводоканала, без воды могут остаться жители домов на улице и проезде Гончарова, частично на улице 2-я Офицерская, на улице Щербакова и проездах, улице Ладожской, 137 (первый и второй подъезды). Перебои возможны до устранения утечки.
«Как правило, ремонтные работы выполняются без отключения водоснабжения. Однако в некоторых случаях это необходимое требование технологического процесса. Такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — добавили в пресс-службе учреждения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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