В Пензе из-за утечки без воды могут остаться несколько улиц

В Пензе 19 марта в связи с проведением ремонтных работ возможно ограничение водоснабжения на нескольких улицах.

По данным пресс-службы Горводоканала, без воды могут остаться жители домов на улице и проезде Гончарова, частично на улице 2-я Офицерская, на улице Щербакова и проездах, улице Ладожской, 137 (первый и второй подъезды). Перебои возможны до устранения утечки.

«Как правило, ремонтные работы выполняются без отключения водоснабжения. Однако в некоторых случаях это необходимое требование технологического процесса. Такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — добавили в пресс-службе учреждения, пишет ИА «Пенза-Пресс».