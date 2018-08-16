В Пензе из-за «Спаса» изменится схема движения на некоторых улицах

В Пензе 19 августа во время проведения областного праздника православной культуры «Спас» (0+) изменится схема организации дорожного движения.

Так, с 22.00 18 августа до 15.00 19 августа ограничат стоянку транспорта на участках дорог:

- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Соборной площади (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Белинского - на участке от ул. Лермонтова до ул. Карла Маркса (четная и нечетная сторона);

- на прилегающей территории к скверу Лермонтова - со стороны ул. Лермонтова напротив ул. Богданова.

Кроме того, с 22.00 18 августа до 15.00 19 августа ограничат движение машин на дорогах:

- по ул. Московская - от ул. К.Маркса до Соборной площади (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Белинского - от ул. Лермонтова до ул. Карла Маркса.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».