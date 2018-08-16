В Пензе из-за «Спаса» изменится схема движения на некоторых улицах

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16 августа 2018, 15:06Общество
В Пензе 19 августа во время проведения областного праздника православной культуры «Спас» (0+) изменится схема организации дорожного движения.
Так, с 22.00 18 августа до 15.00 19 августа ограничат стоянку транспорта на участках дорог:
- по ул. Московской - от ул. К.Маркса до Соборной площади (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Белинского - на участке от ул. Лермонтова до ул. Карла Маркса (четная и нечетная сторона);
- на прилегающей территории к скверу Лермонтова - со стороны ул. Лермонтова напротив ул. Богданова.
Кроме того, с 22.00 18 августа до 15.00 19 августа ограничат движение машин на дорогах:
- по ул. Московская - от ул. К.Маркса до Соборной площади (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Белинского - от ул. Лермонтова до ул. Карла Маркса.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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