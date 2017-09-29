В Пензе из-за ремонта теплосетей перекроют улицу Чкалова

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29 сентября 2017, 11:33Общество
В Пензе состоялось очередное заседание штаба по пуску тепла в городе.
Одним из главных вопросов обсуждения стала работа компании «Т-Плюс» по завершению капремонта тепловых сетей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По уточненным данным, работы на проспекте Строителей будут закончены 30 сентября, на улице Коммунистической – 2 октября, на улице Чкалова – 5 октября и на пересечении улиц Пушкина и Ставского - 6 октября.
Запуск тепла осложняют утечки, которые сейчас ликвидируют на улице Ладожской, в том числе - у торгового центра, а также самую крупную - на улице Крупской.
«В ходе обсуждения было принято решение для оперативного завершения ремонта перекрыть улицу Чкалова с 29 сентября с 13.00 часов до 3 октября 00.00 часов», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
«Нужно завершить ремонт теплосетей в максимально короткие сроки. Перекрытие проезда на улице Чкалова позволит сократить сроки капитального ремонта и включить тело в жилых домах на два дня раньше намеченного»,- подчеркнул Юрий Ильин.
По состоянию на 19.00 часов 28 сентября в Пензе к теплоснабжению подключили 1192 жилых дома из 3073, что составляет 39%, также тепло поступило в 114 образовательных учреждения из 225 - 51%, 14 объект управления культуры из 59 - 24% и 11 объектов здравоохранения из 29 - 64%, добавили в пресс-службе.
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