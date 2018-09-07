В Пензе из-за ремонта тепломагистрали временно изменят схемы 5 маршрутов

С 8 по 13 сентября в Пензе будет изменена схема движения ряда городских маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны с ремонтом на участке тепломагистрали на ул. Огородной в районе жилого дома №21. Они затронут движение автобусов малого класса маршрутов №№1, 12, 43, 63, 85: транспорт будет следовать с улицы Луначарского по улицам Каракозова - Сурская и далее - по маршруту.

Изменения будут актуальны с 8 часов утра 8 сентября до полуночи 13 сентября, то есть до окончания работ.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».