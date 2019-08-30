В Пензе из-за ремонта отключат ряд светофоров

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30 августа 2019, 14:36Общество
В Пензе в начале сентября отключат светофоры на ряде улиц для проведения ремонта. Об то сообщает пресс-служба мэрии.
Список с графиками отключения приведен следующий:
- 2 сентября, ул. Лермонтова – ул. М. Крылова, с 09:00 до 16:00;
- 3 сентября, ул. Циолковского – ул. Беляева 02, с 09:00 до 16:00;
- 4 сентября, пр. Строителей – Библиотека им. Лермонтова 03, с 09:00 до 16:00;
- 4 сентября, пр. Строителей - ТЦ Проспект 03, с 09:00 до 16:00;
- 3 сентября, ул. Терновского – ул. Ростовская, с 09:00 до 16:00;
- 4 сентября ул. Ново-Тамбовская – пер. Первомайский, с 13:30 до 15:00;
- 6 сентября ул. Урицкого – ул. М. Горького, с 13:30 до 15:00.
Чтобы не создавать пробок и аварийны ситуаций, автомобилисты должны соблюдать Правила дорожного движения, в частности, очередность проезда перекрестков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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