В Пензе из-за ремонта отключат ряд светофоров

В Пензе в начале сентября отключат светофоры на ряде улиц для проведения ремонта. Об то сообщает пресс-служба мэрии.

Список с графиками отключения приведен следующий:

- 2 сентября, ул. Лермонтова – ул. М. Крылова, с 09:00 до 16:00;

- 3 сентября, ул. Циолковского – ул. Беляева 02, с 09:00 до 16:00;

- 4 сентября, пр. Строителей – Библиотека им. Лермонтова 03, с 09:00 до 16:00;

- 4 сентября, пр. Строителей - ТЦ Проспект 03, с 09:00 до 16:00;

- 3 сентября, ул. Терновского – ул. Ростовская, с 09:00 до 16:00;

- 4 сентября ул. Ново-Тамбовская – пер. Первомайский, с 13:30 до 15:00;

- 6 сентября ул. Урицкого – ул. М. Горького, с 13:30 до 15:00.

Чтобы не создавать пробок и аварийны ситуаций, автомобилисты должны соблюдать Правила дорожного движения, в частности, очередность проезда перекрестков, пишет ИА «Пенза-Пресс».