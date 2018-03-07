В Пензе из-за ремонта не будет воды на трех улицах

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07 марта 2018, 12:03Общество
В Пензе 7 марта в связи с проведением ремонтных работ возможно ограничение водоснабжения на трех улицах.
Как сообщает пресс-служба Горводаканала, воду могут отключить по адресам: ул. Петровская, ул. Воронежская и частный сектор на ул. Новгородской. Перебои возможны с 9.00 и до устранения утечки.
«Как правило, ремонтные работы выполняются без отключения водоснабжения. Однако в некоторых случаях это необходимое требование технологического процесса. Такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. ООО «Горводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — добавили в пресс-службе учреждения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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