В Пензе из-за ремонта дороги общественный транспорт поменяет маршрут

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11 сентября 2018, 12:03Общество
В Пензе на участке тепломагистрали на улице Циолковского проводят неотложные ремонтные работы. В связи с этим изменилась схема движения ряда маршрутов.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы. Изменения действуют с 10 утра 11 сентября, планируется, что участок дороги откроют 16 сентября в 00.00.
Так, автобусы и маршрутки №№ 2т, 13, 17, 18, 25, 27, 31, 70, 71 с улицы Циолковского поедут по улицам Ударная, Воровского, Беляева и далее - по маршрутам.
Троллейбусы №2 с проспекта Победы поедут по улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, пр.Победы, Коммунистической и далее - по маршруту.
Движение троллейбусов №№1 и 9 приостановят, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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