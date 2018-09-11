В Пензе из-за ремонта дороги общественный транспорт поменяет маршрут

В Пензе на участке тепломагистрали на улице Циолковского проводят неотложные ремонтные работы. В связи с этим изменилась схема движения ряда маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы. Изменения действуют с 10 утра 11 сентября, планируется, что участок дороги откроют 16 сентября в 00.00.

Так, автобусы и маршрутки №№ 2т, 13, 17, 18, 25, 27, 31, 70, 71 с улицы Циолковского поедут по улицам Ударная, Воровского, Беляева и далее - по маршрутам.

Троллейбусы №2 с проспекта Победы поедут по улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, пр.Победы, Коммунистической и далее - по маршруту.

Движение троллейбусов №№1 и 9 приостановят, пишет ИА «Пенза-Пресс».