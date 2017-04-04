04 апреля 2017, 18:38Общество В Пензе из-за половодья возможны локальные подтопления В ближайшую неделю в Пензенской области ожидают пик половодья. В 2017 году в регионе складывается благоприятная паводковая ситуация. Однако погода этой весной любит преподносить сюрпризы, так что все еще может измениться.

Толщина льда в пензенском водохранилище - около 40 сантиметров. Несмотря на это, половодье в регионе идет вовсю. Директор «Сурского гидроузла» Валерий Парамонов рассказывает: плотина работает в штатном режиме.



Половодье на водохранилище началось 25 марта, с этого времени приточность воды превысила 50 кубометров в секунду. С этого момента мы и считаем начало половодья», - пояснил он.



Пензенское водохранилище - самый крупный водоем в Пензенской области. Его площадь составляет 110 тысяч гектаров. «Сурский гидроузел» был открыт в 1978 году. За уровнем воды в водохранилище на протяжении всего этого времени следят круглосуточно. Если необходимо, гидрологи корректируют его. Объем воды, которую требуется сбросить, вычисляют по специальным формулам.

Ширина каждого пролета водосбросного сооружения - 14 метров, каждое из них перекрывается плоским затвором весом 62 тонны. Сейчас открыт только один затвор, и то - не больше, чем на 25 сантиметров. Это значит, что каждую секунду в Суру выливается 21 кубометр воды. Пока вы читаете этот текст, в реку вылилось уже примерно 400 кубометров жидкости.



Это тот минимум воды, который сбрасывают из водохранилища постоянно. Все затворы водосброса никогда полностью не открывают и не закрывают.

Несмотря на разгар половодья, сотрудники гидроузла занимаются наполнением водохранилища.



«Из тех запасов воды, которые приходят в водохранилище, часть мы накапливаем, потому что основная задача - снабжение городов Пензы и Заречного. Часть воды, которая проходит транзитом, мы сбрасываем вниз», - рассказала начальник отдела эксплуатации водного хозяйства «Сурского гидроузла» Майя Делодуб.

Благодаря погоде в регионе складывается удачная паводковая обстановка. Минусовая температура ночью и положительная днем позволяют воде вовремя уходить.

«Запас воды в снегу по бассейну реки Суры - 36% от нормы, Мокши - 7% от нормы, по бассейну реки Хопер - 13%, то есть запасы воды в снегу минимальные. Мы предполагаем, что паводок у нас пройдет спокойно, тем не менее, все силы и средства подключены», - сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.



По его словам, на случай паводка в регионе подготовлено 1374 единицы техники и 226 плавсредств. Ликвидировать последствия половодья в случае необходимости будут около семи тысяч человек. Заготовлены деревянные трапы и мешки с песком. Несмотря не благоприятные погодные условия, специалисты не исключают возможности локальных подтоплений в Пензе.

«Могут возникнуть ситуации, когда в местах скопления воды может произойти значительный подъем: в ливневых канализациях, низинах, на мелких ручьях, на небольших реках. Но тут, в первую очередь, выступает антропогенный фактор, то есть влияние самого человека», - сказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пензенской области Раиль Тимирбулатов.

Жителей частного сектора Пензы просят быть внимательными и поддерживать ливневые стоки и дренажные канавы в исправном состоянии. Ведь природа в любой момент может преподнести очередной сюрприз.

Общество

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