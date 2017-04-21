В Пензе из-за подозрительной сумки из ТЦ эвакуировали людей

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21 апреля 2017, 19:42Происшествия
События утра 21 апреля заставили понервничать сотрудников и посетителей одного из торговых центров Пензы. В торговом зале обнаружили подозрительный предмет. Бдительные продавцы сразу же вызвали специальные службы.
Рабочий день в магазине на улице Терновского прервало сообщение об эвакуации. Бесхозная сумка заставила поволноваться продавцов торгового центра. Ее заметили около 10.00 на столе для упаковки товаров возле кассы. К магазину начали съезжаться автомобили экстренных служб. Территорию огородили сигнальной лентой. Что произошло, толком не поняли, кажется, даже сотрудники магазина.
Одними из первых на вызов прибыли кинологи. Полицейские с собакой обследовали помещения и осмотрели бесхозную сумку. Следов взрывчатки обнаружить не удалось, там оказалась мужская одежда.
«Ее забыл посетитель, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. После приобретения продуктов он вышел из магазина, оставив свою сумку», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
После тщательного осмотра всех помещений спецслужбами сотрудникам магазина позволили вернуться на свои рабочие места. По факту обнаружения бесхозного предмета в полиции ведется проверка.
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