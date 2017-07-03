03 июля 2017, 15:03Происшествия В Пензе из-за падения крюкового блока погиб работник производства В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 30 июня во время производственного процесса на участке сталелитейного цеха упал крюковой блок главного подъема электромостового крана. Это повлекло смерть одного из работников предприятия.

«По предварительным данным, произошедшее стало возможным вследствие несоблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда», - сообщает пресс-служба СУ СК России по пензенской области.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательственной базы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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