В Пензе из-за падения крюкового блока погиб работник производства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июля 2017, 15:03Происшествия
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 30 июня во время производственного процесса на участке сталелитейного цеха упал крюковой блок главного подъема электромостового крана. Это повлекло смерть одного из работников предприятия.
«По предварительным данным, произошедшее стало возможным вследствие несоблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда», - сообщает пресс-служба СУ СК России по пензенской области.
Сейчас следователи занимаются сбором доказательственной базы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
03 июля 2017, 19:15В Пензе сформирован штат сотрудников для российско-китайского предприятия
03 июля 2017, 19:06Белозерцев поручил министерствам предоставить план обучения кадров
03 июля 2017, 18:13Пензу посетил заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов
03 июля 2017, 17:37У 17,5 тысяч пензенцев выявили повышенное артериальное давление
03 июля 2017, 17:05Пензенские полицейские выявили незаконных таксистов
03 июля 2017, 16:31В ДТП в Пензенской области погибли двое мужчин
03 июля 2017, 16:04Пять пензенцев получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории
03 июля 2017, 15:32После жалобы пензенца приведут в порядок хоккейную площадку