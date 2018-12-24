24 декабря 2018, 14:03Происшествия

В Пензе из-за открытого люка мужчина провалился в коллектор

На трассе М-5 «Урал» в Пензе мужчина упал в открытый люк теплотрассы.

23 декабря в начале десятого часа вчера в полицию поступило сообщение о том, что около поста ГИБДД на улице Ульяновской случилось происшествие. В коллектор теплотрассы глубиной три с половиной метра упал 47-летний пензенец. Отмечено, что дно колодца было заполнено водой.

Самостоятельно выбраться мужчина не мог, на место прибыли спасатели. Они спустились в коллектор и осмотрели пострадавшего, оказалось, что он получил травмы, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пострадавшего подняли на поверхность и передали сотрудникам «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/12/24/11483330

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