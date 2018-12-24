В Пензе из-за открытого люка мужчина провалился в коллектор

23 декабря в начале десятого часа вчера в полицию поступило сообщение о том, что около поста ГИБДД на улице Ульяновской случилось происшествие. В коллектор теплотрассы глубиной три с половиной метра упал 47-летний пензенец. Отмечено, что дно колодца было заполнено водой.

Самостоятельно выбраться мужчина не мог, на место прибыли спасатели. Они спустились в коллектор и осмотрели пострадавшего, оказалось, что он получил травмы, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пострадавшего подняли на поверхность и передали сотрудникам «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».