В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу №19

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28 января 2019, 19:33Общество
Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями уже превышен в нескольких регионах России. Пензенская область пока выдерживает массовую атаку, однако в поликлиниках существенно увеличилось количество пациентов. Ажиотажу в больницах противостоят пустые школьные классы - некоторых учеников распустили по домам.
В пензенской школе №19 - непривычно тихо и пусто. Ученики на каникулах, правда, на вынужденных. Уже несколько дней образовательное учреждение закрыто на карантин в связи со значительным увеличением количества больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Мера вынужденная, руководство школы приняло решение не дожидаться эпидемии, и ребят распустили по домам.
«Был постепенный рост заболеваемости. К 25 января были закрыты пять классов. Сделали анализ, и выяснилось, что общий процент превысил 35%», - рассказал директор школы №19 Юрий Романов.
Двери образовательного учреждения закрыты для посещения на семь дней. Руководство учреждения подчеркивает, что по истечении срока всех учеников будут обзванивать, и только после этого будет приниматься решение о дальнейших действиях. Несмотря на ограничения, процесс обучения не стоит на месте, а идет дистанционно.
Карантин, напоминают ученикам, это не каникулы. И если класс или школу временно закрыли, им все равно придется делать уроки, только дома и самостоятельно.
Мария Викторовна, учитель изобразительного искусства и черчения, а также по совместительству классный руководитель, теперь вместо привычных учительских обязанностей осваивает соцсети. Именно через них передает задания ученикам.
«Взаимодействие с каждым учителем проходит индивидуально. Я как классный руководитель фотографирую задания и пересылаю их детям и родителям, которые осуществляют контроль за правильностью выполнения домашней работы», - объяснила она.
Еще в Пензе на карантин закрыты девять классов в пяти школах. Несмотря на растущее число заболевших, в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что об эпидемии говорить пока рано.
«За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 2359 случаев ОРВИ. Заболеваемость к прошлой неделе составила 1%. Сейчас она находится ниже эпидпорога на 43%», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Кузнецком и Камешкирском районах. Лабораторно подтвержден еще один случай гриппа.
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