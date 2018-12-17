В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу

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17 декабря 2018, 17:58Общество
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 37,1%.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2038 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 41,4%. Гриппом никто не заразился.
«В Пензе в течение 50 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями не изменилась, составив 937 случаев. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин закрыли пензенскую школу №7, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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