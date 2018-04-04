04 апреля 2018, 09:32Общество

В Пензе из-за обрушения на ул. Кулибина, 10 ввели режим ЧС

В администрации Пензы прошло экстренное совещание в связи с обрушением угла торцевой части стены и кровли дома на улице Кулибина, 10.

В ходе совещания члены комиссии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в рамках субъекта.

Начиная с ночи, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам организовать транспорт для перевоза жителей. Кроме того, он распорядился установить турникетные ограждения в местах обрушения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Впоследствии необходимо обеспечить пропускной режим для сохранности личных вещей граждан», - отметил мэр.

Напомним, очередное обрушение в многоэтажном доме произошло 3 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/prinyato_reshenie_o_vvedenii_rezhima_chrezvychaynoy_situatsii_iz_za_obrusheniya_na_kulibina_10/

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