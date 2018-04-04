В Пензе из-за обрушения на ул. Кулибина, 10 ввели режим ЧС

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04 апреля 2018, 09:32Общество
В администрации Пензы прошло экстренное совещание в связи с обрушением угла торцевой части стены и кровли дома на улице Кулибина, 10.
В ходе совещания члены комиссии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в рамках субъекта.
Начиная с ночи, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам организовать транспорт для перевоза жителей. Кроме того, он распорядился установить турникетные ограждения в местах обрушения, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Впоследствии необходимо обеспечить пропускной режим для сохранности личных вещей граждан», - отметил мэр.
Напомним, очередное обрушение в многоэтажном доме произошло 3 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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