21 декабря 2016, 19:36Общество В Пензе из-за недобросовестного поставщика страдают инвалиды В Пензенской области возникла проблема с обеспечением инвалидов средствами реабилитации. Компания-поставщик не спешит выполнять взятые на себя по государственному контракту обязательства, при том, что деньги на закупку абсорбирующего белья и памперсов получила в полном объеме. Родственникам социально-незащищенных слоев населения приходится покупать средства реабилитации за собственный счет.

Для Нины Васильевны наступающий Новый год совсем не в радость. Она - инвалид первой группы. Из своих 75-ти последние шесть лет она прикована к кровати. Женщину парализовало после инсульта. Теперь памперсы и одноразовые пеленки, которые впитывают жидкость, для нее - ежедневная необходимость. Вот только средства реабилитации, которыми Нина Васильевну должны обеспечивать бесплатно, она уже давно не получала.

«Итак плохо мне, все болит, еще переживаю за памперсы, ну что это такое. Пеленок тоже нет, одна вот осталась - подо мной лежит», - сказала пенсионерка, инвалид первой группы Нина Швецова.

В день Нине Швецовой требуется не менее двух памперсов. Тех, что есть, в лучшем случае, хватит на три дня. Дорогостоящие гигиенические средства родным пенсионерки приходится покупать за свой счет. И таких в Пензенской области - немало. В надежде получить несколько упаковок положенных им памперсов и пеленок люди буквально осаждают кабинеты регионального отделения соцстраха. Однако пока безрезультатно.

«Звонили нам, прислали бумаги, что пеленки должны прийти, говорят, что Москва должна привезти пеленки, и должны их развезти по домам. А что-то нет, не везут и все», - рассказал родственник инвалида Вячеслав Щеглов.

У Вячеслава Щеглова отец - участник Великой Отечественной войны. Как рассказал мужчина, без специальных пеленок постельное белье приходится стирать каждый день. У Валентины Николаевны отец - тоже фронтовик.

«Пеленки в этом году за первый квартал не давали, памперсы лично нам дали вместо 180 только 100. В четвертом квартале памперсов на 16 штук меньше дали, а пеленки совершенно не дали», - рассказала она.

Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, деньги на закупку необходимых средств для реабилитации инвалидов были получены в полном объеме, но подвели поставщики. Компания, с которой по результатам конкурса заключили договор, не выполнила взятые на себя обязательства. В фирме, занимающейся поставкой памперсов, не отвечают ни на звонки, ни на письма.

«Такого вала обращений не было у нас еще никогда, это впервые. Количество обращений увеличивается ежедневно, это и устные, и по телефону, ко мне на прием, к управляющему на прием приходят ежедневно по несколько человек», - рассказал заместитель управляющего Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Александр Салитов.

Чтобы решить проблему, пензенцам рекомендовали приобретать абсорбирующее белье и памперсы самостоятельно. При наличии всех чеков людям обещают компенсировать расходы. По словам специалистов, ситуация с обеспечением инвалидов средствами реабилитации должна исправиться к началу 2017 года. В областном отделении фонда социального страхования намерены направить жалобу в антимонопольный комитет, чтобы компанию, не выполнившую взятые по госконтракту обязательства, включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество

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