В Пензе из-за нарушений приостановили работу «Кленовой рощи»

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14 ноября 2017, 13:04Общество
За нарушения, которые выявили сотрудники Росздравнадзора, деятельность санатория «Кленовая роща» в Пензенской области приостановили на 90 суток.
Во время рейда эксперты обнаружили многочисленные нарушения. Так, в учреждении не проводился контроль качества и безопасности меддеятельности, у руководителя, ответственного за медицинскую деятельность, не было высшего медобразования.
«Также в санатории не соблюдали требования к санаторно-курортному лечению в части оснащения медицинским оборудованием. Кроме того, отсутствовал договор на техобслуживание медоборудования и трудовой договор с работником, который его осуществлял», - сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.
Участники рейда выдали предписание об устранении нарушений и составили протокол об административном правонарушении, а также направили в Арбитражный суд Пензенской области заявление о привлечении организации к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В суде назначили наказание - приостановить медицинскую деятельность до 90 суток, добавили в пресс-службе.
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