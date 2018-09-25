В Пензе из-за нарушений переоборудовали кинозал

В Пензе один из залов кинотеатра «Современник» переоборудовали по требованиям пожарной безопасности.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что на данный момент зал соответствует противопожарным требованиям.

Напомним, зал кинотеатра «Современник» было запрещено использовать из-за того, что он не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. После проверки подрядчик выполнил работы по приведению помещения в разрешенный для эксплуатации вид - со стен была убрана отделка, которая может загореться, увеличено свободное пространство и изменен интерьер, пишет ИА «Пенза-Пресс».