В Пензе из-за капремонта затянулась подача отопления в несколько домов

Отопительный сезон в полной мере стартовал практически во всех районах области. В Пензе, а также в Кузнецком, Нижнеломовском и Тамалинском районах сроки подачи тепла затягиваются в связи с ремонтом коммуникаций.

Жители дома №15 по улице Кижеватова о теплых батареях пока могут только мечтать. Люди утепляются шерстяными носками и свитерами. В квартирах, по словам пензенцев, температура не превышает отметку в 18 градусов. В многоэтажке завершается ремонт инженерных сетей. Представители подрядной организации уверяют, что терпеть осталось недолго.



«Мы даем тепло в подъезды. Третий и пятый уже закончили. В первом дали в субботу, сейчас будем второй подъезд давать, четвертый, шестой, восьмой – завтра», - сообщил помощник прораба подрядной организации Василий Вирясов.



В Пензе из-за капремонта коммуникаций без тепла остаются еще несколько домов: на проспекте Победы и улице Циолковского, а также несколько зданий в Автоматном переулке. Проблемы, возникшие на старте отопительного сезона, обсудили в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В Кузнецке при строительстве хирургического корпуса пришлось переносить на несколько метров участок магистральной теплотрассы.



«По причине производства указанных работ до утра не было подано отопление в 322 жилых дома, четыре школы, семь детских садов, одно медучреждение, одно учреждение культуры, одно спортивное сооружение. Источник теплоснабжения к подаче тепла готов», - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Дольше остальных будут ждать старта отопительного сезона в тамалинском доме культуры. Из-за реконструкции здания пуск тепла состоится 1 ноября. В Нижнеломовском районе холодными остаются батареи в школе и детском саду села Голицыно.



« Завтра тепло будет подано на первый этаж, а до конца недели - на второй и третий. Сейчас идет монтаж батарей, разводка систем отопления выполнена», - сказал глава администрации Нижнеловского района Николай Уракчеев.

«Сейчас еще неделя теплая, а дальше идет понижение температуры. Поэтому до конца этой недели все работы основные завершить, обеспечить подачу тепла в жилые дома, объекты социально-бытового культурного назначения. Зайдите в каждый дом, через управляющие компании, через своих сотрудников», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Губернатор поручил главам муниципальных образований лично контролировать процесс подачи тепла, а также распорядился контролировать выставление счетов за отопление.