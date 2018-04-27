В Пензе из-за изменения планов на ЧМ не отремонтируют фасады ряда домов

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27 апреля 2018, 17:39Спорт
Из-за того, что ни одна из команд-участниц Чемпионата мира по футболу не приедет в Пензу, скорректировали план по ремонту фасадов домов.
Об этом 27 апреля на сессии Гордумы сообщил вице-мэр Юрий Ильин.
«Теперь мы учитываем только маршрут движения болельщиков. Те дома, которые не попадают в маршрут делегаций, исключили из плана ремонта», - сказал он.
По словам председателя городского комитета по физкультуре и спорту Владислава Чеснокова, болельщиков готовы принять 17 гостиниц, они уже получили соответствующую аккредитацию. Также в рамках подготовки к ЧМ в городе намечен ряд мероприятий, в их числе – флешмоб и футбольный матч.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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