В Пензе из-за дождя отменили субботники

28 апреля в Пензе должны были пройти субботники, однако из-за непогоды их пришлось отменить.

В частности, отменены субботники в школах, на предприятиях, уборка в сквере 40-летия Победы, на Ласточкиных горах. Также перенесена посадка деревьев на ул. Пушкина.

Напомним, утром 28 апреля на Пензу обрушился ливень. МЧС предупредило жителей региона о возможных порывах ветра до 18−23 метров в секунду, пишет ИА «Пенза-Пресс».