В Пензе из роддома выписали четвертую с начала года тройню

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18 июля 2018, 19:41Общество
Из пензенского перинатального центра торжественно выписали четвертую за 2018 год тройню. Дети появились на свет в последних числах июня, а 18 июля Матвей, Арсений и Дмитрий Макаровы вместе с мамой и папой отправились домой.
Малыши чувствуют себя хорошо, растут и сейчас весят уже более двух килограммов. По словам мамы, дети долгожданные. Встречать новых членов семьи приехали бабушки, дедушки, прабабушки, дяди и тети.
В ближайшее время семье Макаровых необходимо будет решить жилищный вопрос. Пока им придется жить в трехкомнатной квартире с родственниками.
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