В Пензе из роддома выписали четвертую с начала года тройню

Из пензенского перинатального центра торжественно выписали четвертую за 2018 год тройню. Дети появились на свет в последних числах июня, а 18 июля Матвей, Арсений и Дмитрий Макаровы вместе с мамой и папой отправились домой.

Малыши чувствуют себя хорошо, растут и сейчас весят уже более двух килограммов. По словам мамы, дети долгожданные. Встречать новых членов семьи приехали бабушки, дедушки, прабабушки, дяди и тети.

В ближайшее время семье Макаровых необходимо будет решить жилищный вопрос. Пока им придется жить в трехкомнатной квартире с родственниками.