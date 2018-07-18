18 июля 2018, 19:41Общество

В Пензе из роддома выписали четвертую с начала года тройню

Из пензенского перинатального центра торжественно выписали четвертую за 2018 год тройню. Дети появились на свет в последних числах июня, а 18 июля Матвей, Арсений и Дмитрий Макаровы вместе с мамой и папой отправились домой.

Малыши чувствуют себя хорошо, растут и сейчас весят уже более двух килограммов. По словам мамы, дети долгожданные. Встречать новых членов семьи приехали бабушки, дедушки, прабабушки, дяди и тети.

В ближайшее время семье Макаровых необходимо будет решить жилищный вопрос. Пока им придется жить в трехкомнатной квартире с родственниками.

Общество
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