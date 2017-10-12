12 октября 2017, 14:32Общество В Пензе из подъезда на проспекте Строителей потекла река В Сети появилось видео «потопа» на проспекте Строителей в городе Пензе.

Подписчица группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» Юлия сообщила, что вода течет около дома №57 по проспекту Строителей.

«Мимо шла. Живу в соседнем доме, у нас уже с раннего утра холодной воды нет», - написала пользователь Катерина.

На кадрах видно, как поток воды идет со стороны многоэтажки. В чем причина «потопа», неизвестно, в городском управлении ЖКХ происшествие не прокомментировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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