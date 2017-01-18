18 января 2017, 14:34Общество В Пензе из-под земли забил «гейзер» Пензенцы сообщают о «гейзере» на проспекте Победы.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по фото, которые очевидцы выложили в группе, произошла коммунальная авария – прорвало трубу.

Официальной информации по данному факту пока нет.

Общество

просмотров 133

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456249317%2Fwall-118193328_346072