В Пензе из-под земли забил «гейзер»

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18 января 2017, 14:34Общество
Пензенцы сообщают о «гейзере» на проспекте Победы.
Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по фото, которые очевидцы выложили в группе, произошла коммунальная авария – прорвало трубу.
Официальной информации по данному факту пока нет.
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