19 июля 2017, 18:27Происшествия В Пензе из под земли забил фонтан Ситуация из ряда вон. На набережной реки Мойки в Пензе днем забил настоящий гейзер. Фонтан воды высотой в несколько десятков метров повредил припаркованные автомобили.

Внезапно забивший из-под земли фонтан спугнул прохожего на набережной реки Мойки. Появление гейзера запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме №41В по этой улице. В течение нескольких секунд стоянку перед домом и само здание залило. Очевидцы говорят, что вода била фонтаном высотой с пятиэтажку.

«Мы в офисе были в шоке, я сидел, обедал, и коллеги сказали отогнать машину, а то ее заливает. Гейзер был метров 20 в высоту, все здание сырое, вылетали кирпичи, железки. Пока до машины бежал на меня что-то падало», - рассказал очевидец Александр.

Машина Александра была припаркована на стоянке и пострадала от воды. Молодой человек уже успел оценить ущерб. Капот и крылья придется красить, а салон чистить. Однако он еще успел отогнать свой «Фольксваген» подальше от бьющего гейзера. А вот «Тойоте» Артура повезло гораздо меньше. В его машине лобовое стекло разбил прилетевший откуда-то сверху огромный кусок асфальта, и залило всю машину. Мужчина рассказывает, что воды в салоне было по щиколотку.

Очевидцы говорят, что фонтан бил минут 20. Некоторые даже успели снять его на видео и выложить в Сеть. Воду все-таки перекрыли сотрудники аварийной службы. Специалисты по гражданской обороне, приехавшие к месту образовавшегося гейзера, вообще отметили, что ничего страшного не случилось, поскольку люди не пострадали.

Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, комментируя ситуацию, назвал ее из ряда вон выходящей. Однако причина случившегося банальна - изношенные коммуникации не выдержали напора.

«Это связано с ветхостью трубопровода, сеть уже была заполнена, воздуха в ней не было. Аварийная ситуация связана с неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций», - объяснил он.

Прибывший вместе с заместителем мэра представитель ресурсоснабжающей организации от изношенных сетей открестился, а все случившееся объяснил элементарной физикой.

«Это самая нижняя зона и в ней давление для того, чтобы поднять всю воду на гору, здесь самое высокое давление - порядка 13 килограммов, после того, как произошло заполнение основной магистрали, врезки секционирующих затворок, сеть просто могла не выдержать данного давления в связи с тем, что она была отключена определенное время», - пояснил технический директор ресурсоснабжающей организации Игорь Денисов.

Ущерб от коммунальной аварии оценил и мэр Пензы Виктор Кувайцев. Градоначальник отметил, что по факту произошедшего будет проведена серьезная проверка, а владельцам пострадавших машин администрация города окажет всестороннюю помощь.

«Все, что им надо будет с нашей стороны - юридическое, правовое сопровождение, все сделаем, но надо сам факт зафиксировать, почему это произошло», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Теперь главная задача для представителей городской администрации и коммунальных служб - установить, кому принадлежит трубопровод. Потому как возмещать причиненный ущерб должен именно владелец коммуникаций. Однако произойдет это, скорее всего, лишь в судебном порядке.

Происшествия

просмотров 15