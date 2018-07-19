В Пензе из перинатального центра эвакуировали сотни мам и новорожденных

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19 июля 2018, 19:12Общество
В пензенском перинатальном центре произошел пожар. Пламя вспыхнуло в помещении регистратуры на втором этаже консультативно-диагностической поликлиники. По такой легенде на объекте прошли пожарно-тактические учения подразделений федеральной противопожарной службы.
Из семиэтажного здания площадью почти 28 тысяч квадратных метров предстояло эвакуировать сотню мамочек и новорожденных. Навыки спасения должны отработать не только сотрудники федеральной противопожарной службы, но и весь обслуживающий персонал медицинского центра.
«Самое главное - проверить правильность действий работников в случае возникновения очага возгорания. Согласно инструкции о мерах пожарной безопасности, которая находится на каждом объекте написано, какие именно должностные лица отвечают за те или иные мероприятия, в том числе - за спасение людей и детей», - сказала заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.
По легенде, второй этаж перинатального центра уже заволокло дымом. Очаг возгорания находился рядом с регистратурой. Ситуацию усугубило быстрое распространение огня по сгораемой отделке и мебели.
Уже через несколько минут после звонка на пульт дежурного к медучреждению примчались 13 пожарных расчетов, машины полиции, «скорая» и сотрудники газовой службы. Возгоранию на таком объекте автоматически присваивается повышенный ранг опасности, а значит, к тушению привлекаются все пожарные подразделения города. Прибыв на место, сотрудники МЧС немедленно приступили к ликвидации очага задымления.
Не так все просто, даже на учениях, когда, казалось бы, всех уже вывели и спасли. По легенде, на последнем, седьмом этаже, остался человек. Путь к выходу ему перекрыл огонь. Его спасали с помощью пожарной лестницы.
«Оценка «хорошо». На условном пожаре мы отработали меры и способы поиска, спасения и эвакуации людей, проверили состояние объектов противопожарной защиты, подъездные пути, источники водоснабжения, провели инструктаж и беседу с лечебно-обслуживающим персоналом», - прокомментировал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
С условным пожаром боролись 64 сотрудника МЧС. Ликвидировать возгорание на площади 70 квадратных метров удалось меньше чем за десять минут.
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