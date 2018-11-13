В Пензе из окна выпала девочка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2018, 10:01Происшествия
В Пензе из окна дома выпал ребенок. Следователи проводят проверку.
По предварительным данным, 11 ноября девочка была дома вместе с родителями. Она смотрела мультфильмы на компьютере. Через несколько минут отец зашел в ее комнату и обнаружил, что дочери нет, а окно открыто. Со слов родителей, ребенок открыл его самостоятельно.
В настоящее время девочка находится в больнице.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Следственное управление призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Не проходите мимо, если вы видите ребенка одного возле раскрытого окна, сообщите об этом в правоохранительные органы, телефон следственного управления – 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2018, 17:58«Сплин» представит пензенцам новый альбом «Встречная полоса»
13 ноября 2018, 17:39В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому
13 ноября 2018, 17:08В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма
13 ноября 2018, 16:38В Пензе снимут выпуск программы НТВ «Поедем, поедим»
13 ноября 2018, 16:07По просьбам пензенцев изменят схемы движения транспорта
13 ноября 2018, 15:37Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына
13 ноября 2018, 15:06В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров
13 ноября 2018, 14:36В Белинском районе большегруз сбил женщину