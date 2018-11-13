В Пензе из окна выпала девочка

По предварительным данным, 11 ноября девочка была дома вместе с родителями. Она смотрела мультфильмы на компьютере. Через несколько минут отец зашел в ее комнату и обнаружил, что дочери нет, а окно открыто. Со слов родителей, ребенок открыл его самостоятельно.

В настоящее время девочка находится в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Не проходите мимо, если вы видите ребенка одного возле раскрытого окна, сообщите об этом в правоохранительные органы, телефон следственного управления – 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».