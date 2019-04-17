17 апреля 2019, 17:39Происшествия

В Пензе из окна больницы №6 упал пациент

В Пензе мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы №6.

Трагедия произошла в ночь на 17 апреля.

«Мужчина 1948 года рождения, пациент больницы, выпал из окна восьмого этажа», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Евгения Воеводина.

По факту смерти мужчины проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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