27 апреля 2017, 13:03Происшествия В Пензе из окна 4 этажа выпал ребенок В Пензе из окна четвертого этажа выпал ребенок 2015 года рождения.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Мальчик облокотился на москитную сетку», - пояснили в ведомстве.

Ребенок находится в больнице. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время подобного рода происшествия стали частым явлением. Родителям следует быть более бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и детской смертности.

Происшествия

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