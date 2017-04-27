В Пензе из окна 4 этажа выпал ребенок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 апреля 2017, 13:03Происшествия
В Пензе из окна четвертого этажа выпал ребенок 2015 года рождения.
Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Мальчик облокотился на москитную сетку», - пояснили в ведомстве.
Ребенок находится в больнице. По данному факту проводится проверка.
В настоящее время подобного рода происшествия стали частым явлением. Родителям следует быть более бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра.
Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и детской смертности.
27 апреля 2017, 20:29Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда»
27 апреля 2017, 20:18Губернатор поручил в 5 раз увеличить размер сертификата для финалистов «Успешной семьи»...
27 апреля 2017, 20:10В Пензе нашли родственников без вести пропавшего солдата
27 апреля 2017, 19:12Пензенские дачники обвиняют бывшего председателя в мошенничестве
27 апреля 2017, 19:05Пензенцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу ликера
27 апреля 2017, 18:34С начала 2017 года за нарушения уволены 16 пензенских полицейских
27 апреля 2017, 18:02Пензенские поисковики высадят на Митрофановском кладбище «Солдатский лес»
27 апреля 2017, 17:55Пензенские студенты взяли медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике...