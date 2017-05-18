18 мая 2017, 15:45Криминал В Пензе из магазина мужчина похитил 13 тысяч рублей До пяти лет лишения свободы может грозить жителю Пензы, который украл из магазина 13 тысяч рублей.

Преступление произошло в ночное время в торговой точке на улице Зеленодольской. Полицейские установили, что злоумышленник проник в магазин, разбив стекло входной двери тяжелым предметом, после чего разблокировал замок и зашел внутрь.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Пензы. Кроме того, установлено, что он был знаком с потерпевшей, поскольку ранее работал в ее магазине, из которого и совершил хищение. Он показал, что знал расположение помещений в магазине, также ему было известно, где находятся денежные средства», - сообщил следователь отдела №4 СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал

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