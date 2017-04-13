13 апреля 2017, 16:09Общество

В Пензе из «ГАЗели» собака выпрыгнула под колеса машин

В Пензе на проспекте Строителей из «ГАЗели» во время движения выпрыгнула собака.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Пенза».

Очевидец выложил видеозапись инцидента, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пользователь написал, что собака выпрыгнула прямо под колеса машин.

Общество
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