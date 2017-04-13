В Пензе из «ГАЗели» собака выпрыгнула под колеса машин

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 апреля 2017, 16:09Общество
В Пензе на проспекте Строителей из «ГАЗели» во время движения выпрыгнула собака.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Пенза».
Очевидец выложил видеозапись инцидента, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Пользователь написал, что собака выпрыгнула прямо под колеса машин.
13 апреля 2017, 19:49Пензенские магазины и ярмарки предлагают продукты к Пасхе
13 апреля 2017, 19:41Савельев прокомментировал информацию о прекращении полномочий 14 депутатов
13 апреля 2017, 19:33В Пензе простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной
13 апреля 2017, 19:28Пензенцы готовят угощения к пасхальному столу
13 апреля 2017, 19:16В Пензе стартовал межрегиональный форум «InnoMed – 2017»
13 апреля 2017, 19:09Пензенские храмы посетили сотрудники МЧС
13 апреля 2017, 19:02Жители Иссинского района недовольны мусором на улицах
13 апреля 2017, 18:50В Кузнецке начали благоустройство Холма воинской славы