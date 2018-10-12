В Пензе из автобуса выпал мужчина

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 2 октября в 18.00 напротив дома №36 по улице Карпинского из салона автобуса выпал 48-летний мужчина.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».