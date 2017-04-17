В Пензе из 95 школьников выбрали лучших чтецов

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17 апреля 2017, 19:11Образование
В Пензе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его участниками стали 95 конкурсантов со всей области. Ранее они прошли отборочные школьные и районные этапы.
«Одно из условий конкурса - произведение ребенок выбирает сам. То есть главным требованием является соответствие произведений возрасту учащихся. Чтобы оно было понято не только взрослым, но и, прежде всего, ребенком», - сказала региональный куратор всероссийского конкурса «Живая классика» Елена Фирсова.
Судьи оценивали каждого конкурсанта по нескольким критериям: соответствие выбранного произведения исполнителю, глубина проникновения в образную и смысловую структуры текста, грамотная речь и способность оказывать эмоциональное воздействие на зрителя.
По правилам конкурса, учащиеся выступали с произведениями, которые не входят в школьную программу. Среди почти сотни участников организаторы отобрали 15 лауреатов и трех призеров. Участники, занявшие призовые места, представят Пензенскую область на всероссийском этапе. Он пройдет в мае в международном детском центре «Артек».
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