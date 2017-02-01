В Пензе под руководством приглашенного дирижера исполнили Шуберта

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01 февраля 2017, 18:53Культура
На сцене областной филармонии Губернаторская симфоническая капелла дала большой концерт. Дирижировал оркестром приглашенный из Нижнего Новгорода заслуженный деятель искусств России Виктор Куржавский. Музыкальная программа была посвящена 220-летию австрийского композитора Франца Петера Шуберта.
Изящное движение дирижерской палочки - и в зале областной филармонии начинает звучать симфония № 8 Франца Шуберта. Это уникальное произведение осталось незавершенным, и лишь спустя десятилетия нотная рукопись австрийского гения была найдена. Впервые симфонию сыграли в Вене, сейчас она занимает особое место в репертуарах многих оркестров мира.
«Была проведена большая подготовительная работа. Много работал оркестр для того, чтобы встретиться с маэстро, чтобы какие-то штрихи он расставил. Штрих мастера - это всегда важно», - отметил заслуженный деятель искусств РФ Владимир Каширский.
«Любой композитор требует очень тонких нюансов, и это, пожалуй, самое сложное. Когда приехал дирижер, первая задача, которая возникла при работе над симфонией - нюансы: форте, пиано, все очень тонко, пианиссимо», - сказала артистка симфонической капеллы Светлана Кондырева.
Он считается одним из лучших российских дирижеров. Виктор Куржавский - профессор Нижегородской консерватории, давний друг пензенской губернаторской капеллы.
Имя Франца Шуберта хорошо знакомо многим ценителям классической музыки, но, как правило, исполняются лишь самые известные его творения. Организаторы вечера, посвященного 220-летию композитора, остановили выбор на симфонии, ранее никогда в Пензе не звучавшей. Шуберт был современником великого Бетховена, их негласное музыкальное соперничество закончилось тем, что каждый нашел своего слушателя и почитателя.
«Наверняка Шуберт хорошо знал музыку, и его внутренний мир далеко уже ушел от Бетховена, потому что его романтическое состояние, интонация, музыка немножко другие», - сказал заслуженный деятель искусств Виктор Куржавский.
«Это стиль, да-да, композитора надо освоить, показать, это очень важно. И я рад, что пензенский зритель так тепло на это откликается. Сегодня и музыкальное училище здесь, колледж искусств, и из вузов пришли, и из политеха», - сказал Владимир Каширский.
При жизни Шуберт дал всего один публичный концерт. Через восемь месяцев его не стало. Спустя два столетия его музыка продолжает звучать в филармониях и концертных залах всего мира.
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