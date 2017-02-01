01 февраля 2017, 18:53Культура В Пензе под руководством приглашенного дирижера исполнили Шуберта На сцене областной филармонии Губернаторская симфоническая капелла дала большой концерт. Дирижировал оркестром приглашенный из Нижнего Новгорода заслуженный деятель искусств России Виктор Куржавский. Музыкальная программа была посвящена 220-летию австрийского композитора Франца Петера Шуберта.

Изящное движение дирижерской палочки - и в зале областной филармонии начинает звучать симфония № 8 Франца Шуберта. Это уникальное произведение осталось незавершенным, и лишь спустя десятилетия нотная рукопись австрийского гения была найдена. Впервые симфонию сыграли в Вене, сейчас она занимает особое место в репертуарах многих оркестров мира.



«Была проведена большая подготовительная работа. Много работал оркестр для того, чтобы встретиться с маэстро, чтобы какие-то штрихи он расставил. Штрих мастера - это всегда важно», - отметил заслуженный деятель искусств РФ Владимир Каширский.

«Любой композитор требует очень тонких нюансов, и это, пожалуй, самое сложное. Когда приехал дирижер, первая задача, которая возникла при работе над симфонией - нюансы: форте, пиано, все очень тонко, пианиссимо», - сказала артистка симфонической капеллы Светлана Кондырева.

Он считается одним из лучших российских дирижеров. Виктор Куржавский - профессор Нижегородской консерватории, давний друг пензенской губернаторской капеллы.

Имя Франца Шуберта хорошо знакомо многим ценителям классической музыки, но, как правило, исполняются лишь самые известные его творения. Организаторы вечера, посвященного 220-летию композитора, остановили выбор на симфонии, ранее никогда в Пензе не звучавшей. Шуберт был современником великого Бетховена, их негласное музыкальное соперничество закончилось тем, что каждый нашел своего слушателя и почитателя.



«Наверняка Шуберт хорошо знал музыку, и его внутренний мир далеко уже ушел от Бетховена, потому что его романтическое состояние, интонация, музыка немножко другие», - сказал заслуженный деятель искусств Виктор Куржавский.



«Это стиль, да-да, композитора надо освоить, показать, это очень важно. И я рад, что пензенский зритель так тепло на это откликается. Сегодня и музыкальное училище здесь, колледж искусств, и из вузов пришли, и из политеха», - сказал Владимир Каширский.

При жизни Шуберт дал всего один публичный концерт. Через восемь месяцев его не стало. Спустя два столетия его музыка продолжает звучать в филармониях и концертных залах всего мира.

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