В Пензе испачкали краской 17 машин такси

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30 мая 2017, 17:49Общество
Происки недобросовестных конкурентов или выходка хулиганов? В Пензе неизвестные испачкали краской автомобили популярного онлайн-сервиса вызова такси.
В результате действий злоумышленников пострадало 17 автомобилей. Машины марки Datsun были припаркованы недалеко от автодрома «Вираж». Злоумышленники использовали краску черного цвета.
Что послужило причиной произошедшего, выясняют полицейские.
«На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Краска не причинила ущерба автомобилям, ее легко смыли. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
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