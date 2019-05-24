В Пензе искали магазины, торгующие алкоголем на Последний звонок

23 мая, когда в пензенских школах отмечали завершение учебы, в магазинах было запрещено продавать алкоголь. Это с 2011 года прописано законом Пензенской области. Соблюдают ли его предприниматели и продавцы, проверили представители администрации районов города вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Свежее, живое, темное, светлое, фильтрованное и нефильтрованное. В магазине на проспекте Строителей покупателям предлагают больший выбор пива и пивных напитков - каждый день, даже когда продавать алкоголь запрещено законом. Именно туда, в первую очередь, нагрянула специальная комиссия. Успели как раз к тому моменту, когда покупатель забирал запрещенный товар из рук продавца.

Работница явно не ожидала увидеть полицейских. Сразу решила позвонить владельцу магазина. На вопрос, знала ли она, что продажа алкоголя в этот день запрещена, женщина не ответила.

Хозяин пивной не заставил себя долго ждать, прибыл на место буквально через несколько минут. На все вопросы сотрудников правоохранительных органов ответил, с фактом нарушения согласился, деньги за купленное пиво вернул. Однако вскоре мужчина решил, что лучшая защита - это нападение. Предприниматель стал снимать полицейских на камеру своего смартфона, убеждая, что на самом деле клиенту продали квас.

Все-таки ему пришлось ответить по закону. Полицейские документально зафиксировали факт незаконной продажи алкоголя. За нарушение продавец должен будет заплатить полторы тысячи рублей. А в магазине на проспекте Победы не удалось зафиксировать нарушение: покупательница не успела заплатить за баночку пива, которую уже держала в руках.

Комиссия также проверила, размещено ли да доске потребителя объявление о запрете продажи алкоголя. По закону, оно должно быть. В этом магазине его не обнаружили. А ответственные работники в одном из магазинов Сердобска, закрыли объявлениями всю алкогольную продукцию.

«Задача магазина - повесить это объявление, чтобы люди видели, знали. Кто-то добросовестно относится к этому, - как правило, крупные торговые сети, а вот маленькие магазины, которые находятся во дворах, почему-то считают, что для них закон не писан и постановление - не для них», - сказала заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Людмила Коломыцева.

Обо всех фактах незаконной торговли в пензенских магазинах комиссия докладывает городской администрации. Таким образом, нарушители попадают в неофициальный список недобросовестных предпринимателей и следующие рейды специалисты начнут именно с них. Кстати, вновь запрет на продажу алкоголя в Пензе будет действовать 21 июня, когда 11-классники будут отмечать выпускной.